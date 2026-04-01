DAX23.952 -0,3%Est505.817 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +2,0%Nas24.599 -0,3%Bitcoin65.828 +1,0%Euro1,1684 -0,2%Öl116,7 +4,9%Gold4.524 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX wenig bewegt -- Wall Street stabil erwartet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie springt nach Milliarden-Verkauf von TK Elevator an Kone kräftig an thyssenkrupp-Aktie springt nach Milliarden-Verkauf von TK Elevator an Kone kräftig an
Cardano-Gründer kritisiert Ripple: Profitieren XRP-Anleger nicht von den Gewinnen? Cardano-Gründer kritisiert Ripple: Profitieren XRP-Anleger nicht von den Gewinnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU gibt grünes Licht für Heidemark-Übernahme durch Briten

29.04.26 14:36 Uhr

BRÜSSEL/AHLHORN (dpa-AFX) - Der niedersächsische Putenfleischproduzent Heidemark kann wie geplant den Besitzer wechseln. Die EU-Kommission hat den Verkauf an Boparan Private Office mit Sitz im britischen Birmingham nun freigegeben, wie die Behörde in Brüssel mitteilte. Der Zusammenschluss werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, hieß es.

Das bisherige Familienunternehmen in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) hatte die Übernahme durch Boparan im Februar angekündigt. Alle Standorte und Arbeitsplätze sollen damaligen Angaben zufolge erhalten bleiben. Auch der Markenname Heidemark bleibe bestehen. Geschäftsführung und Management bleiben an Bord.

Heidemark ist nach eigenen Angaben Europas größter Putenfleischproduzent. Das Unternehmen beschäftigt demnach 2.300 Mitarbeiter an fünf Standorten. Der Umsatz liege aktuell bei rund 760 Millionen Euro./fjo/DP/jha