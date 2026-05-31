EU gibt Prosus mehr Zeit für Senkung von Delivery-Hero-Anteil
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Von Edith Hancock
DOW JONES--Prosus kann sich mit der vorgeschriebenen Senkung der Beteiligung an Delivery Hero mehr Zeit lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie die Frist verlängert. Sie nannte aber keinen Zeitraum. Prosus hatte sich im Gegenzug für die Genehmigung der Übernahme von Just Eat Takeaway verpflichtet, den Anteil am deutschen Lieferkonzern, an dem Uber Technologies jüngst Übernahmeinteresse angemeldet hat, zu reduzieren.
Uber hat sich inklusive Finanzinstrumenten mittlerweile Zugriff auf knapp 37 Prozent der Anteile an Delivery Hero gesichert. Prosus, eine Tochtergesellschaft der südafrikanischen Investment-Gruppe Naspers, ist nach wie vor der zweitgrößte Aktionär.
"Auf Antrag von Naspers haben wir die Frist für die Umsetzung der Abhilfemaßnahmen verlängert", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag. Das Unternehmen müsse den angebotenen Verpflichtungen jedoch weiterhin nachkommen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 13:03 ET (17:03 GMT)
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