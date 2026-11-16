EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit./als/ben/wea/DP/stk

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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