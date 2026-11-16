DAX 26.714 -0,1%ESt50 6.374 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,59 -6,2%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.560 -1,0%Euro 1,1006 -0,2%Öl 95,4 -0,4%Gold 3.873 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
39.72 EUR -0.40 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
83.00 EUR -0.73 EUR -0.87 %
Charts | News | Analysen

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit./als/ben/wea/DP/stk

Aktuelle Commerzbank Aktie News

Werbung

Commerzbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.26 Commerzbank Halten DZ BANK
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.