EU-Gipfel berät auf Zypern über Iran und Ukraine

NIKOSIA (dpa-AFX) - Überschattet von den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten kommen Bundeskanzler Friedrich Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag und Freitag zu einem Gipfel auf Zypern zusammen. Bei einem Abendessen (18.30 Uhr MESZ) im Küstenort Agia Napa sollen am ersten Tag die drängendsten geopolitischen Herausforderungen diskutiert werden.

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So wollen die EU-Spitzen bei ihrem informellen Treffen über den Konflikt im Nahen Osten sowie dessen Auswirkungen auf die EU beraten. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar steigen die Energiepreise. Die Luftverkehrsbranche warnt vor möglichen Kerosin-Engpässen.

Ein anderes Thema ist der Krieg in der Ukraine. An dem Gespräch soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen. Er dürfte darauf dringen, dass die EU den Druck auf Russland weiter erhöht, und zugleich den Wunsch Kiews nach einem EU-Beitritt bekräftigen.

Erste Diskussionen um neuen EU-Haushalt

Am Freitag (8.00 Uhr MESZ) wollen sich die EU-Spitzen internen Angelegenheiten widmen. In der zypriotischen Hauptstadt Nikosia sollen Pläne für den nächsten langfristigen Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 erörtert werden.

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Am Freitagnachmittag ist ein Treffen mit Vertretern aus Ägypten, Jordanien, dem Libanon und Syrien geplant./rdz/DP/jha