EU-Handelskommissar strebt Zustimmung zum US-Handelsabkommen im März an

24.02.26 16:49 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES-- EU-Handelskommissar strebt Zustimmung zum US-Handelsabkommen im März an EU-Handelskommissar Maros Sefcovic strebt eine Abstimmung des EU-Parlaments über die Handelsvereinbarung mit den USA nun im März an. "Es ist zwingend erforderlich, dass wir den Prozess zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der gemeinsamen Erklärung weiter vorantreiben", sagte Sefcovic am Dienstag vor Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Eine endgültige Abstimmung im März "muss unser Hauptziel bleiben, natürlich unter der Bedingung, dass wir mehr Klarheit von den USA erhalten", erklärte er.

Europäische Parlamentarier hatten sich am Montag darauf geeinigt, die Gespräche und eine Abstimmung über rechtliche Aspekte des sogenannten Turnberry-Abkommens wieder auf Eis zu legen. Hintergrund ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA vom Freitag, wonach die globalen Zölle von Präsident Donald Trump illegal sind.

