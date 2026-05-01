EU-Handelskommissar trifft US-Handelsbeauftragten Greer

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Handelskommissar Maros Sefcovic wird voraussichtlich am Dienstag in Paris mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammentreffen, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, die Zölle auf Autos aus der EU anzuheben. Ein Sprecher der Europäischen Kommission teilte mit, dass sich Sefcovic am Rande eines G7-Treffens mit Greer treffen werde.

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Trump hat angekündigt, die Zölle auf EU-Autos von 15 auf 25 Prozent anzuheben, da die EU das im vergangenen Jahr mit den USA geschlossene Handelsabkommen nicht vollständig einhalte. Im Rahmen dieses Abkommens senkte die EU die Zölle auf US-Waren, während für Waren aus der EU ein Zollsatz von 15 Prozent festgelegt wurde.

Die EU steht kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen über Rechtsvorschriften, die die Zölle auf US-Waren senken sollen. Die Kommission erklärte nach Trumps Ankündigung, dass sie die notwendigen Schritte zur Umsetzung des Abkommens mit den USA unternehme und die US-Regierung während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden halte.

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May 04, 2026 08:33 ET (12:33 GMT)