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EU-Handelskommissar: USA müssen zu vereinbartem Zollsatz zurückkehren

05.05.26 18:13 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hat die USA zu einer Rückkehr zu den Bedingungen des vereinbarten Handelsabkommens aufgefordert. Er reagierte damit auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Autos aus der EU auf 25 von 15 Prozent zu erhöhen.

Sefcovic hat sich laut EU-Kommission am Dienstag in Paris mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer getroffen. Beide Seiten seien übereingekommen, das Engagement sowohl auf politischer als auch auf technischer Ebene zu verstärken.

"Kommissar Sefcovic führte eine anderthalbstündige Diskussion mit dem USTR, Botschafter Greer, über die drängendsten Aspekte der gemeinsamen Erklärung von EU und USA", sagte ein Sprecher der Kommission. Sefcovic habe Greer über die Bearbeitung des Abkommens durch die EU und den wahrscheinlichsten Zeitrahmen für den Abschluss der Gespräche auf den neuesten Stand gebracht.

Gemäß dem im vergangenen Jahr zwischen der EU und den USA erzielten Abkommen soll die EU die meisten Zölle auf die meisten US-Industriegüter abschaffen während für den Großteil der aus der EU exportierten Güter ein Zollsatz von 15 Prozent festgelegt ist.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 12:14 ET (16:14 GMT)