EU-Innenminister beraten über Belarus-Grenze - Erstmals Faeser dabei

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Innenminister beraten angesichts der Lage an der belarussisch-polnischen Grenze am Donnerstag (10.00 Uhr) darüber, wie die Instrumentalisierung von Migranten verhindert werden kann. Dabei sollen auch ähnliche Fälle diskutiert werden, bei denen Staaten Migranten dazu benutzt haben, die EU unter Druck zu setzen. Beschlüsse werden nicht erwartet.

Für Deutschland wird die neue Innenministerin Nancy Faeser (SPD) an den Gesprächen teilnehmen. Die gesamte neue Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch ihren Dienst angetreten.

Die Europäische Union wirft dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, dass er gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk hat einfliegen lassen, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage im Westen zu destabilisieren. In den vergangenen Monaten versuchten Tausende Migranten, von Belarus in die EU zu gelangen. Die Staatengemeinschaft hatte deshalb zuletzt neue Sanktionen gegen Beteiligte an der Schleusung der Menschen verhängt. Zudem hat die EU etwa diplomatischen Druck auf die Herkunfts- und Transitländer der Migranten gemacht. Für die Zukunft strebt sie eine engere Zusammenarbeit mit diesen Ländern an./wim/DP/jha