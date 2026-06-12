EU: Instagram und Facebook bergen zu große Suchtrisiken
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Instagram und Facebook bergen nach vorläufigen Ergebnissen einer EU-Untersuchung zu große Suchtgefahren für Kinder und Jugendliche. Die Europäische Kommission sieht Risiken unter anderem durch stark personalisierte Empfehlungen sowie das automatische Abspielen immer neuer Videos und treibt ein Verfahren gegen den Mutterkonzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) voran./tre/DP/mis
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets