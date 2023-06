EU-Kommissar: Ukrainer in vielen Jobs in der EU überqualifiziert

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ukrainerinnen und Ukrainer in der EU arbeiten nach Angaben der Europäischen Kommission oft in Jobs, für die sie überqualifiziert sind. "Aufgrund von Sprachbarrieren und manchmal mangelnder Anerkennung von Qualifikationen arbeiten viele Menschen aus der Ukraine in Jobs, die unter ihrem Qualifikationsniveau liegen", sagte der für Arbeit und soziale Gerechtigkeit zuständige EU-Kommissar Nicolas Schmit am Dienstag in Brüssel.

In einem Bericht der EU-Kommission zur Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern heißt es zudem, dass dies vor allem für Frauen gelte. Schmit sagte, es seien bereits mehr als 1,3 Millionen Arbeitsverträge mit Menschen aus der Ukraine in der EU unterzeichnet worden.

Lodewijk Asscher, Berater der EU-Kommission für die Integration ukrainischer Geflüchteter, lobte bei der Vorstellung des Berichts am Dienstag zudem Deutschland. "Auch Deutschland hat eine große Zahl von Ukrainern aufgenommen, und ich denke, dass man von der Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, eine Menge lernen kann", sagte er.

Die für Migration und Inneres zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson sagte, dass Deutschland ein Land sei, das auch viele Flüchtlinge und Asylbewerber aus anderen Ländern aufnehme. Das führe in einigen Teilen des Landes zu einem großen Druck auf die Aufnahmeeinrichtungen./mjm/DP/mis