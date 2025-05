EU-Kommissar: US-Handelsabkommen "suboptimale" Lösung für Zollproblem

Von Paul Vieira

DOW JONES--Eine Reihe von Abkommen mit wichtigen Handelspartnern unter der Führung der USA könnte aus Sicht von EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis dazu beitragen, die erhöhte Unsicherheit in der Wirtschaft und auf den Finanzmärkten zu verringern, stellt aber eine "suboptimale" Lösung dar. Dombrovskis sagte, dass diese Abkommen zwangsläufig zu höheren Zöllen auf Waren und Dienstleistungen führen würden als vor der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus in diesem Jahr. Die einzelnen Abkommen seien ein "wirtschaftlich suboptimales Ergebnis, aber zumindest schaffen sie Klarheit", sagte Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität.

Am Rande des Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure der G7 in Banff (Kanada), sagte Dombrovskis, dass hochrangige Beamte konstruktive Gespräche über Themen wie globale Ungleichgewichte und Unterstützung für die Ukraine führen und dass ein vereinbartes Kommuniqué "in Reichweite" sei. Allerdings gebe es nach wie vor Spannungen, insbesondere beim Handel. "Dies sind heikle Diskussionen, da die Ansichten zwischen den USA und anderen G7-Partnern eindeutig voneinander abweichen - vor allem in Bezug auf die US-Zölle und die Auswirkungen auf die Wirtschaft."

Dombrovskis wird am Donnerstag mit US-Finanzminister Scott Bessent zusammentreffen, bevor das Treffen der hochrangigen Wirtschaftspolitiker in der Stadt in den Rocky Mountains zu Ende geht. Er sagte, er werde "diese Handelspunkte und die Bedeutung von Fortschritten in den Verhandlungen zwischen der EU und den USA ansprechen". In einer in dieser Woche veröffentlichten Prognose stufte die EU die wirtschaftlichen Aussichten für die EU herab und begründete dies mit den abrupten Änderungen in der US-Handelspolitik und der Unsicherheit über die Zölle. Die USA und Großbritannien haben in diesem Monat einen Rahmenhandelspakt vorgestellt, der nur einen begrenzten Umfang hat. Im Rahmen des vorgeschlagenen Abkommens werden die meisten britischen Waren weiterhin den globalen 10-Prozent-Zöllen unterliegen, die die USA im April für alle Länder eingeführt haben.

Dombrovskis sagte, dass solche Vereinbarungen darauf hindeuten, dass die anderen Abkommen, die die Trump-Regierung mit Verbündeten erreicht, wahrscheinlich höhere Zölle und damit höhere Preise für die von den Verbrauchern gewünschten Waren und Dienstleistungen nach sich ziehen werden. "Die Zölle bleiben bestehen und belasten somit weiterhin das Wachstum", sagte er. "Natürlich würde diese Art von Abkommen, wenn sie abgeschlossen und ordnungsgemäß umgesetzt werden, zumindest die Unsicherheit im Zusammenhang mit dieser ganzen Zollsituation verringern."

Dombrovskis sagte, die G7-Mitglieder hätten sich nicht auf detaillierte Diskussionen über die bestehenden Zölle eingelassen. "In gewissem Sinne befinden sich so ziemlich alle von uns jetzt in bilateralen Diskussionen und Gesprächen mit den USA, um eine Lösung zu finden." In Bezug auf die Ukraine hätten die G7-Vertreter eine positive Diskussion über die Notwendigkeit geführt, das Land weiterhin zu unterstützen und mit ausländischen Sanktionen Druck auf Russland auszuüben.

