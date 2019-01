EU-Kommissarin reist zu Handelsgesprächen in USA

Brüssel (Reuters) - EU-Kommissarin Cecilia Malmström lotet am Dienstag in den USA Möglichkeiten aus, die angespannten Handelsbeziehungen zu verbessern.

Malmström werde dazu in Washington den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen, sagte ein EU-Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. US-Präsident Donald Trump hatte im Juli bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zugesagt, keine neuen Zölle gegen Europa zu verhängen, solange die USA und die EU über den Abbau von Handelsbarrieren verhandeln.

Unter anderem sagte die EU zu, mehr US-Soja einzuführen. Im zweiten Halbjahr 2018 schnellten die entsprechenden Importe um gut 110 Prozent nach oben, inzwischen kommt Soja aus den USA in der EU auf einen Marktanteil von drei Viertel. Dabei spielte aber insbesondere ein Preisverfall bei dem wichtigen Tierfutter eine Rolle. Auslöser dafür war der massive Rückgang der Nachfrage aus China, wo die Regierung im Handelsstreit mit den USA Strafzölle auf US-Soja verhängte.