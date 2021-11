EU-Kommission: Bayerns Familienleistungen könnten diskriminieren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Weil Familienleistungen in Bayern aus Sicht der EU-Kommission womöglich diskriminierend sind, hat die Brüsseler Behörde ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet. Konkret gehe es darum, dass der Freistaat ein neues Leistungssystem für Menschen - die in Bayern wohnen und kleine Kindern im Alter von bis zu drei Jahren haben - eingeführt habe. "Jedoch erhalten Unionsbürger/innen, deren Kinder in einem der 15 Mitgliedstaaten leben, in dem die Lebenshaltungskosten niedriger sind als in Bayern, einen geringeren Betrag", teilte die EU-Kommission am Freitag mit.

Man habe Bedenken, dass die fraglichen Vorschriften gegen EU-Recht verstoßen, weil EU-Bürgerinnen und EU-Bürger ungleich behandelt und somit diskriminiert werden. Zudem verstießen die Vorschriften gegen EU-Regeln zur Arbeitnehmerfreizügigkeit. Deutschland habe nun zwei Monate Zeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Sogenannte Vertragsverletzungsverfahren können am Ende Geldstrafen zur Folge haben./mjm/DP/jha