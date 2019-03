EU-Kommission bekräftigt Engagement bei der Flüchtlingsrettung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat einem Medienbericht zufolge trotz des Beschlusses zum Abzug der Schiffe der Mittelmeer-Mission "Sophia" ihr Engagement für die Flüchtlingsrettung bekräftigt. "Die Rettung von Menschenleben bleibt für die EU und ihre Mitgliedstaaten ein Muss", schrieb EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos laut Zeitungen der Funke Mediengruppe an das EU-Parlament. Seit 2015 hätten die Einsätze der EU im Mittelmeer zur Rettung von fast 730.000 Menschen beigetragen, zitieren die Zeitungen aus dem Schreiben.

Der EU-Kommissar schrieb auch, dass Nichtregierungsorganisationen eine "entscheidende Rolle bei der Rettung von Leben gespielt" hätten. Es werde auf See echte humanitäre Hilfe geleistet, die nicht kriminalisiert werden dürfe. Allerdings mahnte er an, dass die Hilfe auf See unter Beachtung internationaler Regeln erfolgen müsse und nicht das Geschäftsmodell der Schlepper aufrecht erhalten dürfe.

Die EU hatte am Mittwoch die Seerettung von Flüchtlingen durch die EU-Mittelmeer-Mission "Sophia" vorerst ausgesetzt. Künftig wird das Meer vor der libyschen Küste nur noch aus der Luft überwacht. Die EU-Mitgliedsstaaten konnten sich bisher nicht auf ein neues Verteilungssystem für die geretteten Flüchtlinge einigen.

