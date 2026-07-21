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EU-Kommission billigt Warner-Übernahme durch Paramount

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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat der Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers (Warner Bros Discovery) durch den Konkurrenten Paramount (Paramount Skydance) unter Auflagen zugestimmt. Bei diesen geht es um den Vertrieb von Filmen in Europa, wie aus einer Mitteilung der Brüsseler Wettbewerbshüter hervorgeht./wea/DP/zb

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