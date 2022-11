EU-Kommission erwartet 2023 kaum noch Wachstum - aber höhere Inflation

Brüssel/Berlin (Reuters) - Wegen der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs rechnet die EU-Kommission im nächsten Jahr kaum noch mit Wirtschaftswachstum - aber mit deutlich mehr Inflation als zuletzt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2023 im Euro-Raum nur noch um magere 0,3 Prozent zulegen, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag in ihrer Herbstprognose zur Konjunktur mit. Im Sommer hatte die EU hier noch 1,4 Prozent Wachstum veranschlagt. Für das Schlussquartal 2022 geht die Kommission davon aus, dass die Euro-Zone als ganzes und die meisten ihrer Mitgliedsländer in eine Rezession rutschen. Grund dafür seien große Unsicherheit, hoher Energiepreisdruck, Kaufkraftverluste bei den privaten Haushalten, das schwächere außenwirtschaftlichen Umfeld und striktere Finanzierungsbedingungen.

Wegen eines überraschend guten Wachstums in der ersten Jahreshälfte 2022 dürfte die Wirtschaft im Gesamtjahr allerdings um 3,2 Prozent zulegen und damit stärker als noch im Sommer mit 2,6 Prozent gedacht. Die Inflation hingegen dürfte noch einmal kräftiger ausfallen als ohnehin schon angenommen. Die Kommission erwartet für 2022 nun 8,5 Prozent und im nächsten Jahr 6,1 Prozent. Die Teuerungsrate werde erst 2024 auf 2,6 Prozent deutlich sinken.

Für Deutschland erwartet die Brüsseler Behörde 2023 ein Schrumpfen der Wirtschaft um 0,6 Prozent. Sie ist damit skeptischer als die Bundesregierung und die Wirtschaftsweisen, die ein Minus von 0,4 Prozent und von 0,2 Prozent erwarten. Bisher hatte die Kommission sogar noch 1,3 Prozent Wachstum für 2023 prognostiziert. 2024 dürfte die deutsche Wirtschaft dann um 1,4 Prozent wachsen. Für das laufende Jahr wird ein BIP-Plus von 1,6 Prozent angenommen und damit etwas mehr als im Sommer.

(Bericht von Klaus Lauer, Mitarbeit von Reinhard Becker, redigiert von Rene Wagner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)