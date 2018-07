EU-Kommission fordert von Wohnungsvermittler Airbnb Änderungen

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission fordert von der Wohnungsplattform Airbnb eine benutzerfreundlichere Darstellung der Preise und Angaben auf der Internet-Seite.

Die derzeitige Preispräsentation von Airbnb stimme nicht mit den EU-Vorschriften in dem Bereich überein, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Das US-Unternehmen habe bis Ende August Zeit, um entsprechende Verbesserungsvorschläge vorzulegen. Falls die nicht ausreichend seien sollten, werde der Fall an die Verbraucherschützer der 28 EU-Mitgliedsländer für weitere Schritte weitergeleitet, sagte Justizkommissarin Vera Jourova.

Zu den Punkten, die aus Sicht der Brüsseler Behörde überarbeitet werden müssen, gehören etwa die Preise. Hier müsse der Internet-Dienst möglichst schon bei der ersten Suchanfrage auch alle zusätzlichen Kosten wie die Buchungs- oder Reinigungsgebühr anzeigen. Zudem müsse klar erkennbar sein, ob es sich um eine private Vermittlung oder einen professionellen Anbieter handle, da dafür unterschiedliche Regeln gelten.

Airbnb bietet ähnlich wie Rivale Wimdu Privatwohnungen für Reisende an und macht damit Hotels große Konkurrenz. Kritiker werfen dem US-Konzern vor, in Touristenhochburgen wie Barcelona oder Berlin für die stark steigenden Mietpreise mitverantwortlich zu sein.