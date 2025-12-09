DAX24.138 +0,4%Est505.722 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -0,8%Nas23.511 -0,2%Bitcoin77.613 -0,3%Euro1,1628 -0,1%Öl62,31 -0,3%Gold4.200 +0,2%
EU-Kommission genehmigt Beihilfe für Vetter-Ansiedlung

09.12.25 14:27 Uhr
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Das Saarland freut sich über grünes Licht aus Brüssel für die geplante Ansiedlung des Pharmadienstleiters Vetter in Saarlouis: Die EU-Kommission hat mitgeteilt, sie habe eine staatliche Beihilfe Deutschlands in Höhe von 47 Millionen Euro für Vetter Pharma genehmigt.

Die Beihilfe entspreche den Prioritäten der EU, weil sie zur Bereitstellung erschwinglicher Arzneimittel und der Schaffung von Arbeitsplätzen beitrage, teilte die Kommission in Brüssel mit. Es werde mit mindestens 1.200 direkten Arbeitsplätze sowie weiteren indirekten Arbeitsplätzen gerechnet.

Vetter hatte im Juni 2024 angekündigt, auf dem Ford (Ford Motor)-Gelände in Saarlouis in den folgenden Jahren für mehrere Hundert Millionen Euro eine Produktionsstätte errichten zu wollen. Dafür sollten unter anderem 50 Hektar der bisher unbebauten Ford-Flächen genutzt werden.

"Ein guter Tag für Saarlouis"

"Heute ist ein guter Tag für Saarlouis", teilte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon in Saarbrücken mit. "Damit wird der Weg freigemacht, um bei uns künftig Arzneimittel in hochmodernen Verfahren abfüllen zu können."

Es sei "ein entscheidender Schritt, damit dort, wo zuletzt Unsicherheit und Sorge herrschten, wieder Hoffnung und Perspektiven wachsen können". Mitte November hatte Ford in Saarlouis die Fahrzeug-Produktion eingestellt.

Laut EU-Kommission wird mit der staatlichen Beihilfe die Errichtung einer neuen Anlage für die aseptische Abfüllung von injizierbaren Arzneimitteln in Durchstechflaschen und Spritzen in Saarlouis unterstützt./rtt/DP/mis

