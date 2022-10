EU-Kommission genehmigt Förderung von zwei Wasserstoffprojekten

Aktien in diesem Artikel BASF 41,89 EUR

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union hat grünes Licht gegeben für die staatliche Förderung zweier Wasserstoffprojekte von BASF und Salzgitter. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der Genehmigung einen zentralen Baustein hin zur klimaneutralen Industrie in Deutschland. Insgesamt wird der Bund nach Angaben des Wirtschaftsministeriums für die Projekte über 1 Milliarde Euro an Fördergelder gemeinsam mit den Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bereitstellen. So sollen Kohlendioxid-Einsparungen von jährlich über 2,5 Millionen Tonnen erreicht werden.

"Gerade in der aktuellen Krise ist dieses Signal wichtiger denn je. Denn gerade müssen wir klare Signale für Zukunftsinvestitionen setzen. Eine beschleunigte Energiewende mit mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien und beim Hochlauf von grünem Wasserstoff sind die richtigen Antworten auf die russische Aggression und die richtige Antwort, um Energiesicherheit, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken", erklärte Habeck in einer Mitteilung.

Den beiden Projekten sollen noch weitere folgen und so den Grundstein für die Wasserstoff-Wirtschaft in Deutschland bilden. Damit werden laut Habeck die Produktionsverfahren grüner bei der für Deutschland so wichtigen Chemie und Stahlindustrie.

Mit dem Projekt "Hy4Chem" soll bei BASF SE die Produktion auf dem Werksgelände in Ludwigshafen emissionsfreier werden. Ein Elektrolyseur mit sogenannter Protonen-Austausch-Membranen (PEM) soll ab 2025 grünen Wasserstoff bereitstellen und den aktuell noch genutzten grauen Wasserstoff ersetzen.

Bei Salzgitter Flachstahl GmbH soll ein Elektrolyseur, eine Direktreduktionsanlage und ein Elektrolichtbogenofen errichtet werden, um einen Teil der konventionellen Hochofenroute zu ersetzen und so über 2,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Projekte von BASF und Salzgitter in einem Wettbewerb im Mai 2021 für die Förderung im Rahmen des transnationalen, wichtigen Vorhabens von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) Wasserstoff ausgewählt. Beide Projekte konnten bereits aufgrund eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns mit der Umsetzung starten.

