EU-Kommission legt Empfehlung für Klimaziel 2040 vor

Heute im Fokus

SynBiotic-Aktie hebt ab: Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten. Beiersdorf will HV Dividendenerhöhung und Aktienrückkauf vorschlagen. RWE will an Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke teilnehmen. Umsatz und Gewinn bei Estée Lauder über den Erwartungen - Gewinnprognose gesenkt. Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. BioRestorative Therapies-Aktie auf Höhenflug.