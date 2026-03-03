DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.955 +0,2%Euro1,1598 -0,1%Öl83,10 +1,4%Gold5.157 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: Dow schließt schwächer -- DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI im Fokus
Top News
Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU-Kommission legt Vorschlag zur Industrie-Stärkung vor

04.03.26 05:49 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission stellt an diesem Mittwoch ihren Vorschlag zur Stärkung der europäischen Industrie vor. Der Vorstoß ist Teil der Brüsseler Bemühungen, die Wirtschaft des Kontinents klimafreundlicher und wettbewerbsfähiger zu machen und die Abwanderung von Industrie und damit Arbeitsplätzen zu verhindern. Unternehmen in der EU sehen sich zunehmend Konkurrenz vor allem aus den USA und China ausgesetzt.

Wer­bung

Erwartet wird, dass staatliche Förderungen in kritischen Bereichen an die Produktion in Europa gekoppelt werden sollen. Über die Ausgestaltung dieses "Buy European"-Ansatzes wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert.

EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné plädiert für "eine echte europäische Präferenz in unseren strategisch wichtigsten Branchen". Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wirbt schon seit langem für eine verpflichtende "Made in Europe"-Bevorzugung. Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) sprachen sich dagegen für einen "Made with Europe"-Ansatz aus, der auch Produkte von Handelspartnern einschließen würde.

Bevor der Vorschlag der EU-Kommission für das Industrie-Beschleunigungsgesetz (Industrial Accelerator Acts, IAA) umgesetzt wird, müssen die europäischen Mitgliedstaaten und das Parlament zustimmen./wea/DP/stw