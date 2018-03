EU-Kommission leitet Untersuchung des Stahlmarktes ein

Anzeige

Heute im Fokus

DAX fester -- Allianz-CEO: Dem Aktienmarkt steht eine deutliche Korrektur bevor -- Commerzbank erwartet kräftigen Gewinnanstieg -- Sartorius, Deutsche Bank, Apple, STADA, Boeing im Fokus

So will Apple die schwächelnden iPhone X-Verkäufe ankurbeln. CropEnergies erwartet Ergebnisrückgang. Gategroup sagt Börsengang wegen Marktumfeld ab. Axel Springer steigt in Immobilienplattform Purplebricks ein. Beate Uhse erhält frisches Geld für Weiterbetrieb. China bietet Handel mit Rohöl in eigener Währung an.