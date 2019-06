EU-Kommission macht nächsten Schritt bei Schuldenverfahren gegen Italien

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission droht Italien wegen des wachsenden Schuldenbergs mit einem Strafverfahren.

Ein solches Vorgehen sei aufgrund der Entwicklung der öffentlichen Schulden Italiens gerechtfertigt, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Die Verpflichtungen des Landes hätten voriges Jahr 132,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht und damit weit über der Obergrenze von 60 Prozent gelegen. Gleichzeitig sei der dortigen Regierung der zugesagte Schuldenabbau nicht im versprochenem Ausmaß gelungen. Da zudem die Wirtschaft langsamer wachse, werde sich das Verhältnis von Schulden zu BIP dieses und nächstes Jahr noch verschlechtern. Italien entkam Ende vorigen Jahres knapp einem Strafverfahren aus Brüssel. In Rom regiert seit Sommer 2018 eine Koalitionen aus der weit rechts stehenden Lega und der linkspopulistischen 5-Sterne-Bewegung.