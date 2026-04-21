DAX24.271 -0,6%Est505.930 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7600 -0,1%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.044 +1,6%Euro1,1752 +0,1%Öl98,22 -0,9%Gold4.768 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Apple 865985 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt letztlich zurück -- US-Börsen schließen schwächer -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Deutsche Telekom erwägt wohl vollständige T-Mobile US-Übernahme -- D-Wave & Co., NVIDIA, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SAP SE präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: SAP SE präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU-Kommission präsentiert Maßnahmen gegen Energiekrise

22.04.26 05:49 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um infolge des Iran-Kriegs steigende Energiepreise zu dämpfen und Versorgungsengpässe zu vermeiden, plant die EU-Kommission verschiedene Maßnahmen. Was genau vorgesehen ist, will die Brüsseler Behörde an diesem Mittwoch vorstellen.

Wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf hervorgeht, soll neben der Abfederung von hohen Preisen für Verbraucher und Unternehmen etwa auch die Koordinierung zwischen den Mitgliedsländern verstärkt, der Verbrauch von Öl und Gas verringert und ersetzt sowie die Elektrifizierung gefördert werden. Zudem wird erwartet, dass die Kommission die von der Luftverkehrsbranche angemahnte Kerosin-Knappheit adressiert.

Seit Beginn des Iran-Kriegs sind Europas Kosten für den Import fossiler Brennstoffe nach Angaben der Kommission um mehr als 22 Milliarden Euro gestiegen./rdz/DP/he