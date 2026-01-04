EU-Kommission prüft Beihilfe Frankreichs für neues Kernkraftprogramm

DOW JONES--Die Europäische Kommission hat eine eingehende Prüfung eingeleitet, um zu untersuchen, ob die geplante staatliche Unterstützung Frankreichs für den Bau und Betrieb von sechs neuen Kernkraftwerksblöcken mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar ist. Frankreich hatte die Pläne im November 2025 bei der EU-Kommission zur Genehmigung angemeldet. Die Stromerzeugungskapazität der geplanten sechs neuen Kernkraftwerksblöcke hatte Frankreich dabei mit 9.990 MW angegeben und die geschätzten Baukosten mit 72,8 Milliarden Euro.

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Die EU-Kommission sei auf Grundlage ihrer vorläufigen Beurteilung gegenwärtig der Auffassung, dass das Vorhaben erforderlich ist, hieß es, und erkenne auch den potenziellen Beitrag des Projekts zur Versorgungssicherheit und zur Dekarbonisierung an. Gleichwohl hält sie es den weiteren Angaben zufolge für notwendig, zu prüfen, ob die Maßnahme voll mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang steht. Näher geprüft werden soll unter anderem, ob das Beihilfepaket angemessen ist. Die Wettbewerbshüter haben überdies Bedenken, dass die Maßnahme die Marktmacht von EDF konsolidieren oder indirekt stärken könnte.

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DJG/brb/hab

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March 31, 2026 06:27 ET (10:27 GMT)