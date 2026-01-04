DAX22.718 +0,7%Est505.571 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +2,8%Nas20.795 -0,7%Bitcoin57.736 -0,8%Euro1,1466 ±0,0%Öl115,0 +0,6%Gold4.541 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft im Fokus
Top News
Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt
Alphabets TurboQuant: Droht den Aktien von Micron, Super Micro, D-Wave & Arm ein langfristiger Abwärtstrend? Alphabets TurboQuant: Droht den Aktien von Micron, Super Micro, D-Wave & Arm ein langfristiger Abwärtstrend?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU-Kommission prüft Beihilfe Frankreichs für neues Kernkraftprogramm

31.03.26 12:26 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Kommission hat eine eingehende Prüfung eingeleitet, um zu untersuchen, ob die geplante staatliche Unterstützung Frankreichs für den Bau und Betrieb von sechs neuen Kernkraftwerksblöcken mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar ist. Frankreich hatte die Pläne im November 2025 bei der EU-Kommission zur Genehmigung angemeldet. Die Stromerzeugungskapazität der geplanten sechs neuen Kernkraftwerksblöcke hatte Frankreich dabei mit 9.990 MW angegeben und die geschätzten Baukosten mit 72,8 Milliarden Euro.

Die EU-Kommission sei auf Grundlage ihrer vorläufigen Beurteilung gegenwärtig der Auffassung, dass das Vorhaben erforderlich ist, hieß es, und erkenne auch den potenziellen Beitrag des Projekts zur Versorgungssicherheit und zur Dekarbonisierung an. Gleichwohl hält sie es den weiteren Angaben zufolge für notwendig, zu prüfen, ob die Maßnahme voll mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang steht. Näher geprüft werden soll unter anderem, ob das Beihilfepaket angemessen ist. Die Wettbewerbshüter haben überdies Bedenken, dass die Maßnahme die Marktmacht von EDF konsolidieren oder indirekt stärken könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 06:27 ET (10:27 GMT)