EU-Kommission prüft unzulässige Beihilfe für Ryanair in Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Kommission untersucht eine ungerechtfertigte Vorzugsbehandlung des Billigfliegers Ryanair in Deutschland vertieft. Wie die Brüsseler Kartellwächter mitteilten, wollen sie eingehend prüfen, ob bestimmte Maßnahmen zugunsten von Ryanair am Flughafen Frankfurt-Hahn mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang stehen. Das Verhalten der Behörden in Bezug auf die Airport-Betreiberfirma Flughafengesellschaft Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) wird ebenfalls unter die Lupe genommen.

"Wir werden prüfen, ob regionale und lokale Behörden in Deutschland Ryanair unter Verstoß gegen die Vorschriften einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber den Wettbewerbern verschafft haben, der anderen Fluggesellschaften schaden und sich auf andere Regionen Europas auswirken kann", sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager laut Mitteilung. Der Beschwerdeführer sei der Ansicht, dass es sich bei den Maßnahmen der Behörden um rechtswidrige staatliche Beihilfen zugunsten von Ryanair bzw FFHG handelt, so die Kommission weiter.

In Bezug auf Ryanair werde man sich bestimmte Marketingverträge anschauen, die 2009 zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und Ryanair geschlossen wurden. Damals war der Staat noch nicht Mehrheitsgesellschafter von FFHG. Auch andere Verträge nach 2009, etwa über Flughafendienstleistungen, eine Ausbildungsbeihilfe für Ryanair sowie die Finanzierung einer Crew- und Pilotenschule und einer Wartungshalle für die Airline, sollen geprüft werden. Derzeit habe die Kommission bedenken, dass besagte Verträge eine unzulässige Beihilfe zugunsten von Ryanair darstellen.

Im Zusammenhang mit der FFHG wird die EU-Kommission eine Bürgschaft des Landes Rheinland-Pfalz für die Gesellschaft und einen Verkauf eines Grundstücks durch die FFHG prüfen.

