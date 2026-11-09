DAX 26.090 +1,0%ESt50 6.249 +1,3%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,77 -2,3%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.588 -0,8%Euro 1,1195 +0,5%Öl 94,8 -3,5%Gold 4.109 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EU-Kommission prüft weitere 45 Milliarden Euro für Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zeigt sich zuversichtlich, dass die Staatengemeinschaft die Ukraine mit weiteren Dutzenden Milliarden unterstützen wird. Die Ukraine brauche zusätzliche 70 Milliarden Euro - davon wolle die EU etwa zwei Drittel abdecken, sagte Dombrovskis am Rande eines Treffens mit den Finanzministern der Mitgliedstaaten in Brüssel.

Werbung

Konkret soll es um 45 Milliarden Euro gehen. "Wir arbeiten derzeit an den Optionen, die wir den Mitgliedstaaten später vorlegen werden", so der Politiker weiter. Er sei "vorsichtig optimistisch", dass eine Lösung gefunden und die zusätzlichen 45 Milliarden Euro bereitgestellt werden könnten.

Selenskyj benötigt 70 Milliarden zusätzlich

Die EU hatte der Ukraine im vergangenen Jahr 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 bewilligt. Diese Summe reicht aber nicht aus: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte im Oktober von seinen Verbündeten in der Europäischen Union weitere 70 Milliarden Euro für das kommende Jahr, um im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. Er brauche das Geld "für die Verteidigung, für Waffen und für unsere Widerstandsfähigkeit", sagte er bei einem EU-Gipfeltreffen.

Die Staats- und Regierungschefs hatten im Anschluss die EU-Kommission aufgefordert, einen Vorschlag zur Deckung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs vorzulegen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuvor eine Aufstockung der Mittel für die Ukraine gefordert, aber keine Größenordnung genannt. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden bei ihren kommenden Treffen voraussichtlich über zusätzliche Hilfen für Kiew beraten. Die nächste Zusammenkunft ist für Ende der Woche in Dublin geplant./rdz/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.