EU-Kommission prüft weitere 45 Milliarden Euro für Ukraine

09.11.26 11:58 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zeigt sich zuversichtlich, dass die Staatengemeinschaft die Ukraine mit weiteren Dutzenden Milliarden unterstützen wird. Die Ukraine brauche zusätzliche 70 Milliarden Euro - davon wolle die EU etwa zwei Drittel abdecken, sagte Dombrovskis am Rande eines Treffens mit den Finanzministern der Mitgliedstaaten in Brüssel.

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Konkret soll es um 45 Milliarden Euro gehen. "Wir arbeiten derzeit an den Optionen, die wir den Mitgliedstaaten später vorlegen werden", so der Politiker weiter. Er sei "vorsichtig optimistisch", dass eine Lösung gefunden und die zusätzlichen 45 Milliarden Euro bereitgestellt werden könnten.

Selenskyj benötigt 70 Milliarden zusätzlich

Die EU hatte der Ukraine im vergangenen Jahr 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 bewilligt. Diese Summe reicht aber nicht aus: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte im Oktober von seinen Verbündeten in der Europäischen Union weitere 70 Milliarden Euro für das kommende Jahr, um im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. Er brauche das Geld "für die Verteidigung, für Waffen und für unsere Widerstandsfähigkeit", sagte er bei einem EU-Gipfeltreffen.

Die Staats- und Regierungschefs hatten im Anschluss die EU-Kommission aufgefordert, einen Vorschlag zur Deckung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs vorzulegen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuvor eine Aufstockung der Mittel für die Ukraine gefordert, aber keine Größenordnung genannt. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden bei ihren kommenden Treffen voraussichtlich über zusätzliche Hilfen für Kiew beraten. Die nächste Zusammenkunft ist für Ende der Woche in Dublin geplant./rdz/DP/stk