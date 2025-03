EU-Kommission reagiert mit Gegenmaßnahmen auf US-Zölle - Zeitung

DOW JONES -- Die EU-Kommission soll eine detaillierte Reaktion auf die von der US-Regierung in Kraft gesetzten Importzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt haben. In einem ersten Schritt sollen von April an wieder Extrazölle auf die Einfuhr von US-Produkten wie Whiskey, Motorräder und Boote fällig werden, schreibt die Zeit unter Berufung auf die Behörde.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2025 01:44 ET (05:44 GMT)