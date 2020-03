EU-Kommission rechnet mit Rückhalt für Aussetzung der Schuldenregeln

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis erwartet Unterstützung der EU-Staaten für die Aussetzung der europäischen Schulden- und Defizitregeln. Er sei zuversichtlich, dass die EU-Wirtschafts- und Finanzminister die Maßnahme am Montagnachmittag mittragen, erklärte Dombrovskis vor einer Schaltkonferenz der Minister.

Darüber hinaus gehe es um "weitere Schritte, die wir unternehmen können, um Unternehmen und Arbeitnehmer in Europa zu dieser kritischen Zeit unterstützen zu können". Welche Maßnahmen konkret noch hinzu kommen könnten, sagte Dombrovskis nicht. Im Gespräch waren zuletzt Kreditlinien des Euro-Rettungsschirms ESM und sogenannte Corona-Bonds, also von EU-Institutionen begebene gemeinsame Anleihen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte sich am Freitag offen für solche Bonds gezeigt.

Ebenfalls am Freitag hatte von der Leyen die Nutzung der sogenannten allgemeinen Ausweichklausel im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgeschlagen. Dies bedeutet, dass die EU-Staaten sich wegen der Wirtschaftskrise vorübergehend nicht an die Vorgabe halten müssen, Grenzen von 3 Prozent der Wirtschaftskraft beim Haushaltsdefizit und von 60 Prozent bei der Verschuldung einzuhalten.

In Erwartung einer schweren Wirtschaftskrise haben Deutschland und andere Staaten bereits milliardenschwere Hilfspakete für ihre Unternehmen und Arbeitnehmer geschnürt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant deshalb mit zusätzlichen Krediten über rund 156 Milliarden Euro. Auf europäischer Ebene hatte die EU-Kommission auch vorgeschlagen, Milliarden aus dem EU-Haushalt für Investitionen umzuwidmen und die Beihilferegeln zu lockern. Die Europäische Zentralbank hilft ihrerseits mit einem riesigen Anleihekaufprogramm./vsr/DP/jha