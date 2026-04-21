EU-Kommission: RTL darf Sky kaufen

BRÜSSEL/KÖLN (dpa-AFX) - Die RTL Group ( RTL ) darf Sky Deutschland übernehmen. Gut zehn Monate nach der Ankündigung des Übernahmeplans hat die EU-Kommission uneingeschränkt grünes Licht für das Geschäft gegeben./svv/DP/jha

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