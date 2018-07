EU-Kommission sieht Zug-Fusion von Siemens und Alstom kritisch

Die EU-Kommission leitete am Freitag eine vertiefte Prüfung der geplanten Übernahme von Alstom durch Siemens ein, die bis zu vier Monate dauern könnte. Nach vorläufiger Prüfung stehe zu befürchten, dass die Fusion bei Zügen und Signaltechnik den Wettbewerb beeinträchtigen und zu höheren Preisen für Bahnbetreiber und deren Kunden führen werde, teilte die Kommission mit. Es sei nicht zu erwarten, dass chinesische Konkurrenten in absehbarer Zeit in Europa in diese Märkte vordringen könnten. Siemens und Alstom hatten ihre Pläne vor allem mit dem riesigen chinesischen Rivalen CRRC begründet.

München (Reuters)

