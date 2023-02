EU-Kommission: Twitter hält sich kaum an Transparenz-Zusagen

Aktien in diesem Artikel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Twitter erfüllt seine Zusagen im Kampf gegen Desinformationen laut EU-Kommission nicht. Die Brüsseler Behörde veröffentlichte am Donnerstag erstmals Berichte darüber, wie Google (Alphabet C (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft, TikTok, Twitter und andere Online-Plattformen Regeln eines freiwilligen EU-Verhaltenskodex umsetzen. "Ich bin enttäuscht, dass der Bericht von Twitter hinter den anderen zurückbleibt", sagte die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova.

Nach Angaben der EU-Kommission zeigten die Plattformen in ihren Berichten unter anderem, wie viele Fake-Accounts erstellt und genutzt wurden oder wie sich Faktenchecks auf die Verbreitung von Desinformationen auswirkten.

Jourova sagte, dass die Plattformen unter anderem deshalb ihrer Verantwortung gerecht werden müssten, weil Russland einen Desinformationskrieg führe. Laut Kommission haben alle Plattformen bis auf Twitter ihre Berichte pünktlich und vollständig abgegeben. Dessen Bericht enthalte nur wenige Daten./oli/DP/he