EU-Kommission: Unternehmen sollen KI-Inhalte kennzeichnen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Texte oder Bilder im Internet, die mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) geschaffen worden sind, sollen nach dem Willen der EU-Kommission entsprechend gekennzeichnet werden. Internetnutzer sollten klar erkennen können, dass bestimmte Inhalte nicht von Menschen geschaffen worden seien, sagte die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova am Montag in Brüssel.

Die Vorgaben können demnach freiwillig von den Unternehmen umgesetzt werden, die den EU-Verhaltenskodex gegen Desinformation unterzeichnet haben. Dazu zählen unter anderem Google (Alphabet C (ex Google)), Facebook, Youtube oder TikTok. Twitter hatte im vergangenen Monat das Abkommen verlassen.

Die Online-Plattformen sollten mit der Kennzeichnung unverzüglich beginnen, hieß es. Ziel ist unter anderem, die Flut an Falschinformationen im Netz einzudämmen.

