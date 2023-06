EU-Kommission: Unternehmen sollen KI-Inhalte kennzeichnen

Aktien in diesem Artikel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Texte oder Bilder im Internet, die mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) geschaffen worden sind, sollen nach dem Willen der EU-Kommission entsprechend gekennzeichnet werden. Internetnutzer sollten klar erkennen können, dass bestimmte Inhalte nicht von Menschen geschaffen worden seien, sagte die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova am Montag in Brüssel.

Die Vorgaben können demnach freiwillig von den Unternehmen umgesetzt werden, die den EU-Verhaltenskodex gegen Desinformation unterzeichnet haben. Dazu zählen unter anderem Google (Alphabet C (ex Google)), Facebook, Youtube oder TikTok. Twitter hatte im vergangenen Monat das Abkommen verlassen.

Die Online-Plattformen sollten mit der Kennzeichnung unverzüglich beginnen, hieß es. Ziel ist unter anderem, die Flut an Falschinformationen im Netz einzudämmen.

Für SPD-Parteichefin Saskia Esken kann der EU-Vorstoß nur ein erster Schritt sein. "Diejenigen, die unsere freien und demokratischen Gesellschaften durch ihre Desinformation verunsichern und spalten wollen, werden weder einer freiwilligen noch einer gesetzlichen Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte folgen", sagte sie dem "Handelsblatt". "Insofern wäre es klüger und zielgerichteter, die Echtheit digitaler Medieninhalte wie Text, Ton und Bild beim Urheber fälschungssicher zu kennzeichnen und damit die Erkennbarkeit verlässlicher Information zu stärken."/rew/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)