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EU-Kommission unterstützt acht deutsche Rohstoffprojekte

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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im weltweiten Wettlauf um kritische Rohstoffe bekommen acht deutsche Projekte besondere Unterstützung der EU. Die ausgewählten Firmen sollen etwa von schnelleren Genehmigungsverfahren oder einfachem Zugang zu Kapital profitieren, teilte die Europäische Kommission mit.

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Unter den ausgewählten deutschen Projekten befindet sich das Bergbauunternehmen Zinnwald Lithium, das Lithium für Batterien im Erzgebirge gewinnen will. Auch ein Projekt von Neptune Energy in Sachsen-Anhalt zur Gewinnung von Lithium aus Thermalwasser sowie ein Recyclingprojekt des Hamburger Kupferproduzent Aurubis sollen Unterstützung erhalten.

Rohstoffe wichtig für Batterien und Chips

Kritische Rohstoffe wie Lithium, Mangan oder Kobalt sind für etliche Schlüsselindustrien von Bedeutung, darunter die Fertigung von Batterien und Chips. Die EU will ihre Abhängigkeit von einzelnen Drittstaaten - etwa von China - verringern und ihre Versorgung mit diesen Rohstoffen diversifizieren.

In der gesamten EU sind 46 neue Unternehmungen als sogenannte strategische Projekte ausgewählt worden. Insgesamt hatte es 171 Bewerber gegeben, sagte EU-Kommissar Stéphane Séjourné bei der Vorstellung der Auswahl in Brüssel. Genehmigungsverfahren sollen je nach Projektart künftig auf maximal 27 Monate eingedampft werden. Bisher könne das Verfahren bis zu zehn Jahre dauern./tre/DP/nas

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Datum Rating Analyst
10.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
07.08.26 Aurubis Halten DZ BANK
07.08.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.08.26 Aurubis Buy Warburg Research

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