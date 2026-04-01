EU-Kommission verurteilt jüngste Angriffe Israels 'aufs Schärfste'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission hat Israels jüngste Angriffe auf den Libanon scharf kritisiert. "Als Europäische Union verurteilen wir die jüngsten Angriffe Israels auf den Libanon aufs Schärfste", sagte ein Sprecher der Kommission in Brüssel und verwies auf zahlreiche zivile Opfer und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur. "Solche Handlungen stellen eine sehr ernste Eskalation und eine inakzeptable Bedrohung für das Leben der Zivilbevölkerung und die regionale Stabilität dar."

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Das Völkerrecht und das humanitäre Recht, die den Schutz der Zivilbevölkerung, müssten eingehalten werden. Die EU setze sich weiter für eine Deeskalation und eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten ein, unterstütze die Entwaffnung der Hisbollah und sei mit dem libanesischen Volk solidarisch.

Das israelische Militär hatte die Hauptstadt des Libanon, Beirut, am Mittwoch massiv bombardiert. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministers wurden mehr als 200 Menschen getötet und mehr als 1.000 Menschen verletzt./wea/DP/jha