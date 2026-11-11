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EU-Kommission will Abo-Kündigungen im Netz erleichtern

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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Verbraucher sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig Abonnements im Internet leichter kündigen können. Daneben will die Brüsseler Behörde die Verbraucherrechte auch beim Ticketverkauf, dem Online-Shopping oder beim Zocken von Computerspielen stärken und gegen Tricks von Unternehmen vorgehen, wie aus einem umfangreichen Gesetzesvorschlag hervorgeht./tre/DP/mis

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Amazon Outperform Bernstein Research
02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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