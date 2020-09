EU-Kommission will am 30. September "wirksamen" Migrationsplan vorlegen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Kommission wird am 30. September einen neuen Vorschlag zur "dauerhaften und wirksamen" gemeinsamen Migrationspolitik vorlegen, der auf drei Säulen aufbauen werde, erklärte der Vizepräsident der Kommission, Margaritis Schinas am Freitag.

"Was wir brauchen, ist wirkliche Solidarität", so Schinas auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Schinas umriss kurz das Paket, das er ein Haus mit drei Etagen nannte. Allerdings schien der Vorschlag wenig neue Aspekte zu beinhalten über das hinaus, was die Kommission breits seit Jahren verfolgt.

In einen ersten Schritt werde die EU Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern anstreben, damit die Flüchtlinge in ihren Herkunftsgebieten bleiben und sich nicht in die Hände von Schleppern begeben müssten, so Schinas.

Eine zweite Säule sieht ein "robustes System" der Außengrenzkontrollen der EU vor, bei dem es mehr Personal, Instrumente und Werkzeuge für die Grenz- und Küstenwache geben soll.

In einem dritten Schritt werde die Kommission auf ein System der "dauerhaften und wirksamen" Solidarität der EU-Mitgliedsstaaten setzen, bei dem die Verantwortlichkeit für Asylverfahren nicht auf den Schultern von wenigen Ländern liegt, sondern fair verteilt werden solle.

Benötigt werde "echte Solidarität", so Schinas. "Moria ist eine starke Mahnung an uns alle, was wir in Europa ändern müssen."

Seit Jahren bemüht sich die EU Kommission vergeblich um eine gemeinsame Linie aller Mitgliedsstaaten in der Migrationspolitik. Einige Länder lehnen die Aufnahme von weiteren Asylbewerbern ab.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2020 05:03 ET (09:03 GMT)