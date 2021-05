EU-Kommission will europäischen Markt krisenfester machen

GO

Heute im Fokus

Wall Street erholt sich -- DAX zieht an -- Deutsche Post nach starkem Quartal optimistischer -- Nissan verkauft Daimler-Anteile für Milliardenerlös -- Siemens Energy, METRO, GM, Lyft im Fokus

T-Mobile US verbucht weiter starke Geschäftszuwächse. Trump bleibt auf Facebook gesperrt. CMA dürfte Investoren-Zusagen bei Walmart-Tochter ASDA-Übernahme akzeptieren. Stellantis steigert Umsatz in Q1. Novo Nordisk erhöht Jahresprognose und weitet Aktienrückkauf aus. Hannover Rück hält trotz kleinem Gewinnplus an Jahreszielen fest. US-Arbeitsmarkt setzt Aufschwung im April fort.