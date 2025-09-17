DAX23.631 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1815 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.698 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

EU-Kommission will Fusionskontrollregeln beschleunigt reformieren

16.09.25 12:08 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU muss nach Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Überprüfung der Anwendung ihrer Fusionskontrollvorschriften vorantreiben. Die Wettbewerbsbehörde der Kommission ist gerade dabei, ihre Fusionsleitlinien zu überarbeiten, in denen festgelegt ist, wie die Beamten die EU-Gesetzgebung zu Fusionen und Übernahmen anwenden. Die Beamten baten im Sommer um Rückmeldungen zu den Leitlinien, und der Prozess soll bis 2027 abgeschlossen sein.

Wer­bung

"Wir haben schon seit einiger Zeit über eine Überarbeitung der Wettbewerbspolitik diskutiert, die Richtung ist also klar", sagte von der Leyen bei einer Konferenz in Brüssel. "Aus diesem Grund werden wir die Veröffentlichung der Fusionsleitlinien vorziehen. Es ist Zeit zu handeln", sagte sie.

Ihre Äußerungen kommen ein Jahr nach der Veröffentlichung eines bahnbrechenden Berichts des ehemaligen italienischen Premierministers Mario Draghi, der darlegen sollte, wie die Kommission die europäischen Unternehmen unterstützen und ihnen helfen könnte, im globalen Wettbewerb zu bestehen. I

In seiner Rede bei der gleichen Konferenz sagte Draghi, dass Europa in der Lage sein sollte, den Wettbewerb zu schützen und gleichzeitig Innovation und Konsolidierung zu fördern, und dass die Industrie nicht weitere zwei Jahre auf Veränderungen warten könne. "Zumindest sollte sofort ein beschleunigtes Verfahren eingeführt werden", sagte Draghi. "Widerstandsfähigkeit und Innovation müssen jetzt in die Wettbewerbspolitik eingebaut werden", sagte er.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 06:08 ET (10:08 GMT)