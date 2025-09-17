EU-Kommission will Fusionskontrollregeln beschleunigt reformieren

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU muss nach Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Überprüfung der Anwendung ihrer Fusionskontrollvorschriften vorantreiben. Die Wettbewerbsbehörde der Kommission ist gerade dabei, ihre Fusionsleitlinien zu überarbeiten, in denen festgelegt ist, wie die Beamten die EU-Gesetzgebung zu Fusionen und Übernahmen anwenden. Die Beamten baten im Sommer um Rückmeldungen zu den Leitlinien, und der Prozess soll bis 2027 abgeschlossen sein.

"Wir haben schon seit einiger Zeit über eine Überarbeitung der Wettbewerbspolitik diskutiert, die Richtung ist also klar", sagte von der Leyen bei einer Konferenz in Brüssel. "Aus diesem Grund werden wir die Veröffentlichung der Fusionsleitlinien vorziehen. Es ist Zeit zu handeln", sagte sie.

Ihre Äußerungen kommen ein Jahr nach der Veröffentlichung eines bahnbrechenden Berichts des ehemaligen italienischen Premierministers Mario Draghi, der darlegen sollte, wie die Kommission die europäischen Unternehmen unterstützen und ihnen helfen könnte, im globalen Wettbewerb zu bestehen. I

In seiner Rede bei der gleichen Konferenz sagte Draghi, dass Europa in der Lage sein sollte, den Wettbewerb zu schützen und gleichzeitig Innovation und Konsolidierung zu fördern, und dass die Industrie nicht weitere zwei Jahre auf Veränderungen warten könne. "Zumindest sollte sofort ein beschleunigtes Verfahren eingeführt werden", sagte Draghi. "Widerstandsfähigkeit und Innovation müssen jetzt in die Wettbewerbspolitik eingebaut werden", sagte er.

