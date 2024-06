EU-Kommission will Marktrisiko-Teil von Basel 3 später umsetzen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Kommission will die Umsetzung des Teils der Reform des Basel-3-Pakets, das die Marktrisiken betrifft, verschieben. Finanzkommissarin Mairead McGuinness sagte, da die USA die Umsetzung von Basel 3 offenkundig verzögerten, werde die EU zumindest die Umsetzung der "Fundamental Review of the Trading Book" bis 1. Januar 2026 verschieben. "Die Marktrisiko-Vorschriften sind für Investmentbanken von großer Bedeutung, und es herrscht ein starker Wettbewerb zwischen europäischen, international tätigen Banken und anderen globalen Banken", sagte sie laut veröffentlichtem Redetext bei einer Konferenz in Frankfurt.

McGuinness zufolge ist inzwischen klar geworden, dass es in den USA zu einer Verzögerung bei der Umsetzung von Basel kommen wird. "In der Praxis ist es nun höchst unwahrscheinlich, dass die Basel-Standards in den USA vor dem 1. Januar 2026 in Kraft treten werden", sagte sie. Aus diesem Grund habe man beschlossen, die Ermächtigung der Kommission zu nutzen, um das Datum des Inkrafttretens der Marktrisiko-Vorschriften in der EU um ein Jahr auf den 1. Januar 2026 zu verschieben.

"Diese einjährige Verzögerung gewährleistet ein globales Level Playing Field für die großen europäischen Banken, die mit anderen globalen Akteuren konkurrieren. Sie gibt uns Zeit zu sehen, was andere tun", sagte sie. Die Kommission werde einen delegierten Rechtsakt beschließen, der vom Parlament und dem Rat zu genehmigen sei. Nach Aussage der Kommissarin ist die EU "fest entschlossen", den Rest der Basel-3-Regeln zum 1. Januar 2025 umzusetzen.

