STRASSBURG (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will die Entwicklung der Quantentechnologie vorantreiben, die zum Beispiel besonders leistungsfähige Computer möglich macht. "Unsere heutigen Investitionen in die Quantentechnologie werden beeinflussen, wer die nächste Generation robuster Quantencomputer entwickelt und wer sich den wirtschaftlichen Wert der nächsten Welle dieser Innovationen sichert", sagte die zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen in Straßburg. In Europa werde erfolgreich geforscht und etwa ein Drittel der weltweiten Quanten-Start-ups seien hier ansässig - verglichen mit den USA gebe es aber wenig private Investitionen.

Werbung

Die Brüsseler Behörde schlägt deshalb unter anderem einen Förderfonds für kritische Technologien vor, der laut Virkkunen 50 Milliarden Euro umfassen soll und öffentliches und privates Kapital bündeln würde. "Aus meiner Sicht sollte das ein ausreichender Ausgangspunkt sein, um tatsächlich die benötigten Investitionen in Höhe von 400 bis 500 Milliarden Euro zu mobilisieren." Ziel ist der Kommission zufolge, dass der Fonds mit Beginn des Mehrjährigen Finanzrahmens 2028-2034 einsatzbereit ist.

Quantencomputer sind besonders schnell

Quantencomputer können bestimmte Probleme viel schneller lösen als herkömmliche Computer, zum Beispiel Muster suchen und komplexe Systeme simulieren. Das betrifft vor allem Bereiche wie Kryptographie, Materialforschung oder KI. Die Technologie eröffnet damit viele neue Möglichkeiten.

Die EU-Kommission will unter anderem auch, dass sich europäische Forschungsinstitute besser vernetzen, gezielt an besonderen Herausforderungen gearbeitet wird - etwa dem Bau von Quantencomputern, die bei Problemen weiterarbeiten können, und der Entwicklung von Navigationsgeräten, die ohne Satellitensignale arbeiten. Dabei gehe es auch darum, angesichts neuer Cyberbedrohungen widerstandsfähig zu sein. Die Behörde und die 27 EU-Staaten sollen zudem gemeinsam riskante Abhängigkeiten bei Lieferketten ermitteln und verringern. Europa ist zum Beispiel bei bestimmten seltenen Erden von China abhängig.

Werbung

Damit die Vorschläge umgesetzt werden können, müssen das Europaparlament und die EU-Staaten zustimmen. Die EU-Kommission hat im vergangenen Jahr als Ziel ausgerufen, Europa bis 2030 zu einem weltweit führenden Standort für Quantentechnologien zu machen. Virkkunen sprach nun von einem sich beschleunigenden weltweiten Wettlauf./wea/DP/stk