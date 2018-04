EU-Kommission zum US-Zollstreit - "Sind vorbereitet"

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission will die drohenden US-Zölle auf Stahl und Aluminium noch abwenden.

Es gebe Kontakt auf allen Ebenen in Richtung USA, unter anderem auch von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, sagte ein Kommissions-Sprecher am Montag. Auch werde ständig mit den Mitgliedsstaaten gesprochen. "Das Einzige was ich heute sagen kann ist, dass wir geduldig, aber auch vorbereitet sind." Der Tag der Arbeit am 1. Mai werde für die Behörde sehr arbeitsreich.

Die EU ist bis Dienstag von den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen.