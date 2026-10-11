DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.053 +0,0%Euro 1,1202 ±0,0%Öl 104,7 +0,4%Gold 4.196
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EU kritisiert Trumps Diesel-Deal: Geld für Russlands Krieg

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU übt scharfe Kritik an der Diesel-Vereinbarung von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin. "Bei russischen Angriffen sind innerhalb von zwei Tagen mehr als 80 ukrainische Zivilisten getötet worden. Zugleich hat Russland seine hybriden Angriffe gegen Europa verstärkt - sowohl gegen EU-Mitgliedstaaten als auch gegen Nato-Verbündete", erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas zu den neuen Entwicklungen. Das Aussetzen von Sanktionen gegen russische Diesellieferungen verschaffe Moskau zusätzliche Einnahmen, um seinen Krieg zu finanzieren.

Werbung

Kallas betonte, dass die EU den Druck auf Russland nicht verringern werde. An diesem Montag wollten die EU-Außenminister so viele neue Personen und Organisationen wegen ihrer Unterstützung für Russlands Kriegsmaschinerie sanktionieren wie noch nie seit Kriegsbeginn.

Moskau antwortete mit einer harschen Kritik an Kallas. "Plutarch sagte: "piscis primum a capite foetat" - der Fisch fängt am Kopf an zu stinken", sagte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa der Staatsagentur Tass. "Heutzutage gibt es eine Fortsetzung dieser Weisheit: Und die EU - bei Kallas."

US-Präsident Trump hatte zuvor nach einem Gespräch mit Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Hunderttausenden Tonnen Diesel aus Russland verkündet. Die USA wollen dafür vorübergehend Sanktionen gegen russischen Diesel aufheben. Der Kreml bestätigte den Deal. Trump steht in den USA angesichts gestiegener Spritpreise vor den wichtigen Zwischenwahlen in weniger als einem Monat aktuell stark unter Druck./aha/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.