EU-Länder einigen sich auf vorläufige Fischereiquoten

Heute im Fokus

DAX leichter -- Nordex strebt 2021 Wachstum und höhere Marge an -- Microsoft will offenbar Discord kaufen -- HORNBACH, AstraZeneca, Geely, Eventim, ams im Fokus

Rolls-Royce darf Bergen Engines nicht nach Russland verkaufen. Siemens Energy kooperiert mit Aker Carbon Capture bei Co2-Bindung. Nemetschek will 2021 mindestens hohes einstelliges Wachstum. HELLA vereinbart Koooperation mit Fahrzeugdaten-Anbieter Wejo. Volvo warnt vor massiven Chiplieferproblemen. AstraZeneca-Aktie: Zweifel an veröffentlichten Daten von neuer Studie. Evonik will mit Recyclinglösungen 350 Millionen Euro jährlich umsetzen.