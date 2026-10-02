EU lehnt jegliches mögliche US-Verbot von Dieselexporten ab
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Von Giulia Petroni
DOW JONES--Die Europäische Union lehnt nach den Worten einer Kommissionssprecherin ein mögliches US-Exportverbot für Diesel in jedweder Form "entschieden ab". Die Sprecherin Anna-Kaisa Itkonen sagte bei einer Pressekonferenz am Freitag, "ein Verbot wäre für niemanden von Vorteil". Das Vertrauen der EU in die Vereinigten Staaten "als verlässlichen Partner" würde vielmehr "untergraben".
Die EU ist nach Darstellung der EU-Kommission bereit, sich im Falle einer möglichen Freigabe von Reserven an einer gemeinsamen Aktion zu beteiligen, die von der Internationalen Energieagentur koordiniert würde.
US-Präsident Trump hatte angedeutet, die USA könnten ihre Diesel-Exporte einschränken, um Preisspitzen entgegenzuwirken, die durch Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine verursacht werden. EU-Vertreter erwägen laut Wall Street Journal die Freigabe von Dieselreserven. Zudem habe die Europäische Kommission am Freitag ein Treffen mit Vertretern der EU-Mitgliedstaaten abgehalten, heißt es in dem Bericht.
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October 02, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)
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