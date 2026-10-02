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EU lehnt jegliches mögliche US-Verbot von Dieselexporten ab

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Von Giulia Petroni

DOW JONES--Die Europäische Union lehnt nach den Worten einer Kommissionssprecherin ein mögliches US-Exportverbot für Diesel in jedweder Form "entschieden ab". Die Sprecherin Anna-Kaisa Itkonen sagte bei einer Pressekonferenz am Freitag, "ein Verbot wäre für niemanden von Vorteil". Das Vertrauen der EU in die Vereinigten Staaten "als verlässlichen Partner" würde vielmehr "untergraben".

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Die EU ist nach Darstellung der EU-Kommission bereit, sich im Falle einer möglichen Freigabe von Reserven an einer gemeinsamen Aktion zu beteiligen, die von der Internationalen Energieagentur koordiniert würde.

US-Präsident Trump hatte angedeutet, die USA könnten ihre Diesel-Exporte einschränken, um Preisspitzen entgegenzuwirken, die durch Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine verursacht werden. EU-Vertreter erwägen laut Wall Street Journal die Freigabe von Dieselreserven. Zudem habe die Europäische Kommission am Freitag ein Treffen mit Vertretern der EU-Mitgliedstaaten abgehalten, heißt es in dem Bericht.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)

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