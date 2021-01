EU-Luftfahrtbehörde gibt Boeing 737 Max wieder Flugfreigabe

Von Giulia Petroni

BRÜSSEL (Dow Jones)--Boeing kann in Europa bald wieder mit dem Flugzeugmodell 737 Max abheben. Die Luftfahrtbehörde EASA hat eigenen Angaben zufolge das Flugverbot für die 737 Max aufgehoben. "Nach einer umfassenden Analyse durch die EASA haben wir festgestellt, dass die 737 Max sicher wieder in Betrieb genommen werden kann", sagte EASA-Chef Patrick Ky. "Diese Bewertung wurde in voller Unabhängigkeit durchgeführt", fügte er hinzu. Bevor der Flieger wieder abheben dürfe, müssten unter anderem noch Piloten geschult werden.

Die US-Luftfahrtaufsicht hatte das Flugverbot für die 737 Max Mitte November aufgehoben. Im Dezember startete in Brasilien eine Maschine des Typs wieder zu einem kommerziellen Flug. Das weltweite Flugverbot für die Maschine war Anfang 2019 verhängt worden. Grund waren Abstürze von zwei Maschinen des Typs in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Todesopfern.

