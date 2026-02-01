DAX24.971 -0,1%Est506.118 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -4,1%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.493 -2,3%Euro1,1774 -0,1%Öl71,96 +0,6%Gold5.126 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 PayPal A14R7U Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX stabil -- Wall Street freundlich erwartet -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Börse am Dienstag: DAX bleibt nahe 25.000-Punkte-Marke - Neue US-Zölle bremsen aus Börse am Dienstag: DAX bleibt nahe 25.000-Punkte-Marke - Neue US-Zölle bremsen aus
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

EU macht Vorschlag für günstigere Düngemittelpreise

24.02.26 14:43 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Landwirte könnten nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission künftig wieder günstiger an bestimmte importierte Düngemittel kommen. Die Brüsseler Behörde schlägt vor, die Standardzölle auf Einfuhren mehrerer wichtiger Stickstoffdüngemittel und Vorprodukte für deren Herstellung (Ammoniak, Harnstoff) für ein Jahr auszusetzen. "Die Aussetzung der Zölle gilt für alle Länder außer Russland und Belarus und wird durch zollfreie Zollkontingente umgesetzt", teilte die Kommission mit.

Wer­bung

Sie schätzt, dass damit 60 Millionen Euro an Einfuhrzöllen gespart werden können. Die Maßnahme soll außerdem dazu beitragen, weniger abhängig von Importen aus Russland und Belarus zu sein. Agrarimporte aus Russland sind mit Abgaben belegt, Zusatzzölle gelten auch für Düngemittel auf Stick- und Harnstoffbasis.

Die europäischen Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag zustimmen, bevor er umgesetzt werden kann. Hintergrund für den Vorstoß ist auch, dass Importeure seit Januar einen CO2-Preis für Emissionen zahlen, die bei der Produktion der Waren entstehen. Nach Bauernprotesten und Kritik aus Mitgliedstaaten hatte die Kommission eine solche Zollaussetzung in Aussicht gestellt./wea/DP/jha