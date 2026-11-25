BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU drängt die Westbalkanländer zur Nutzung der aktuellen Beitrittschance. "Haltet die Dynamik aufrecht und setzt die Reformen um, die euch in die Europäische Union führen werden", sagte EU-Ratspräsident António Costa am Abend nach einem Gipfeltreffen mit Spitzenvertretern aus Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo. Die Fortschritte Montenegros und Albaniens bewiesen, dass der Beitritt zur Europäischen Union keine Illusion, sondern eine reale Chance für diejenigen sei, die sich engagierten.

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Als Beleg dafür nannte Costa, dass in diesem Jahr bereits mit der Ausarbeitung des Beitrittsvertrags mit Montenegro begonnen worden sei. "Ein Schritt, den wir seit mehr als zehn Jahren nicht mehr unternommen haben", sagte Costa. Die Kommission rechnete zuletzt damit, dass das Adriaküstenland mit etwa 620.000 Einwohnern bereits 2028 aufgenommen werden könnte.

Von der Leyen: Welt ändert sich rasant

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte am Abend bei der Pressekonferenz, dass die Aufnahme weiterer Staaten auch im Interesse der EU sei. "Die Welt um uns herum verändert sich rasant", sagte sie. "Je stärker und geeinter Europa ist, desto besser können wir die Herausforderungen bewältigen." Um die Westbalkanländer schon vor dem endgültigen Beitritt näher an die EU heranzuführen, werde man Anfang nächsten Jahres mit jedem einzelnen Partner einen Dialog über eine schrittweise Integration aufnehmen. Man wolle neue Möglichkeiten im Binnenmarkt ausloten, sagte sie.

Albanien, Montenegro und Nordmazedonien stellte von der Leyen zudem für die kommenden Wochen weitere EU-Finanzhilfen von insgesamt 338 Millionen Euro in Aussicht. Zudem plant die Kommission ihren Angaben zufolge auch Fördermittelumschichtungen zugunsten der Länder mit großen Reformfortschritten.

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Als einziges Westbalkanland nicht vertreten war bei dem Gipfel Serbien. Costa erklärte dies in der Abschlusspressekonferenz mit der Übergangsphase, in der sich das Land nach dem Wahlsieg der Studentenbewegung vor wenigen Wochen befindet. Er habe mit dem kommissarisch amtierenden Präsidenten Aleksandar Cupic gesprochen, sagte Costa. Dieser habe erklärt, dass er wegen dringender Arbeiten im serbischen Parlament leider nicht habe teilnehmen können. Der frühere Amtsinhaber Aleksandar Vucic war noch vor der Parlamentswahl zurückgetreten./aha/DP/mis