EU meldet Verdreifachung der Erstanträge auf Asyl

BERLIN (Dow Jones)--Der coronabedingte Rückgang der Einwanderung in die Europäische Union (EU) scheint beendet zu sein. Die EU-Agentur für Asylfragen EASO hat im Juni 28.039 Erstanträge auf Asyl in der EU, der Schweiz und Norwegen verzeichnet - mehr als dreimal so viele wie im Mai, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Einen ähnlichen Trend registriere das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Demnach seien im Juli 10.517 Menschen über die Mittelmeerrouten nach Europa gekommen, über Südosteuropa waren es im Juni 9.534. Beides entspreche ebenfalls fast einer Verdreifachung gegenüber den Vormonaten. Die EASO führt den Wiederanstieg der Asylanträge laut den Angaben vor allem auf die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in den EU-Staaten zurück. Sie hatten zuvor einen starken Rückgang der Zuwanderung mitausgelöst.

August 13, 2020 09:31 ET (13:31 GMT)